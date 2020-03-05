Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı - Son Dakika

Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı

6 saat önce

Giresun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'daki ev yangınında dumandan etkilenen bebek tedavi altına alındı, System.String[]

Giresun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Yangında, apartmandaki başka bir dairede bulunan ve dumandan etkilenen 10 aylık bir bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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