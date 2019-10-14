Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındıGİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
GİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
İç fındıkların olduğu silolarda çıkan yangın fındık kabukların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı saatte çalışan bulunmayan fabrika içinde ve dışında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi ise araştırıyor.
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