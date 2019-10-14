Giresun'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında çıkan yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında çıkan yangın Giresun Belediyesi ve Bulancak Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
İç fındıkların olduğu silolarda çıkan yangın fındık kabukların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı saatte çalışan bulunmayan fabrika içinde ve dışında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi ise araştırıyor. - GİRESUN
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