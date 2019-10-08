Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması
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Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A'nın, Giresun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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