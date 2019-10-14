Son Dakika Haberleri: Giresun'daki fındık fabrikası yangını
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki fındık fabrikası yangını

Giresun'daki fındık fabrikası yangını

1 saat önce

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında dün gece çıkan yangın Giresun ve Bulancak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Giresun'daki fındık fabrikası yangını, System.String[]

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında dün gece çıkan yangın Giresun ve Bulancak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü.


Yangın, dün gece fabrikanın iç fındıkların olduğu silolarda çıkmış ve itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınabilmişti. Öte yandan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - GİRESUN

İtfaiye, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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