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Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor

09.11.2021 10:43
Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Gölyanı Yaylası, turizme kazandırılacak.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Gölyanı Yaylası, turizme kazandırılacak.

Yağlıdere İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1530 rakımlı yaylanın gölü, otantik evleri ve doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

İçerdiği bu güzelliklerle Gölyanı Yaylası'nın saklı kalmış bir güzellik olduğunu dile getiren Kılıç, yaylanın doğaseverlerin huzur bulacağı bir nokta olduğunu kaydetti.

Kılıç, göle ulaşım sağlayan yolda gelecek yıl iyileştirme yapılacağını belirterek, ayrıca göle kaynak sağlaması için 7 kilometrelik su hattı çalışması da yapılacağını aktardı.

Gölyanı Yaylası'nı ziyaret eden Ekrem Özdemir ise bir çok ülkeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, "Gölyanı Yaylamız yazın bir başka, sonbahar da ise mükemmel bir manzaraya sahip. Gerçekten gezilmeye ve görülmeye değer bir yer. Vatandaşlarımız Ggölyanı Yaylası'nı ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar." dedi.???????

Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor
Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor
Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor
Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor
Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor

Yağlıdere, Giresun, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'daki Gölyanı Yaylası turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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