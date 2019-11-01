Son Dakika Haberleri: Giresun'daki heyelan
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki heyelan

Giresun'daki heyelan

6 saat önce

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 araç zarar görürken 3 kişide yaralandı.

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Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 araç zarar görürken 3 kişide yaralandı.


Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu Keşap tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşap istikametinde Giresun istikametine seyir halindeki 2 araç tünel çıkışında meydana gelen heyelanda hasar gördü.


Araçlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Metehan Küçükay ve Rahmi Altun yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yol tek taraflı olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - GİRESUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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