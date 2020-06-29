Giresun'daki kayıp kız çocuğunu arama çalışmalarına Ordu'dan destek - Son Dakika

Giresun'daki kayıp kız çocuğunu arama çalışmalarına Ordu'dan destek

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına katıldı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'yi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 kişilik ekibin bölgeye gittiği, ekiplerin İkra Nur için seferber olduğu ifade edildi.

Jandarma özel harekat, UMKE, AFAD, AKUT ve Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama başlattığı hatırlatılarak, Ordu'dan giden ekibin de arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

İkra Nur'un son görülme noktasına odaklanılan arama çalışmalarında, rota ve alan taraması yapılarak, bölgenin didik didik edildiği vurgulanan açıklamada, çok zor ve dik bir arazi yapısına sahip bölgede, şu zamana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ipucuna rastlanmadığı bildirildi.

Bulancak, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:21 Kaynak: AA

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