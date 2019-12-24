Giresun'daki örtü yangınları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki örtü yangınları - Son Dakika

Giresun'daki örtü yangınları

6 saat önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 15 hektar alanda devam eden örtü yangınına ilişki ilçe Kaymakamı Yusuf Akın, açıklamada bulundu.

Giresun'daki örtü yangınları, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 15 hektar alanda devam eden örtü yangınına ilişki ilçe Kaymakamı Yusuf Akın, açıklamada bulundu.


Akın, örtü yangınının yaşamsal alanı tehdit etmediğini ama tedbir amaçlı bölgede ekiplerin bekletildiğini belirterek, "Yağlıdere ilçemize bağlı Üçtepeler Beldemizde örtü yangını şeklinde 15 hektar alan da devam ediyor. Yangına 4 aracımız ile müdahale ediyoruz. Yaşam alanlarına tehlike edecek bir durum yok. Köylümüz ile birlikte söndürme çalışmamız devam ediyor. Kısa sürede yangını kontrol altına alacağız" dedi.


Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da cami hoparlörlerinden uyarılarda yaptıklarını kaydeden Akın, rüzgarlı havalarda anız yakılmaması gerektiğini ifade etti. Akın, "Vatandaşlarımızı anonslar yaparak uyarıyoruz. Yangınların bu mevsimlerde başlıca sebebi bahçe temizliği sonrası yakılan anızlar, vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Yusuf Akın, Yağlıdere, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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