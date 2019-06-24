Giresun'daki sağanak
2 saat önce
Giresun Belediyesince kentte bir süre önce etkili olan sağanak sonucu zarar oluşan mahallelerde altyapı ve tadilat çalışmaları yapılıyor.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Belediyesince kentte bir süre önce etkili olan sağanak sonucu zarar oluşan mahallelerde altyapı ve tadilat çalışmaları yapılıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kentte sağanakta metrekare başına yaklaşık 70 kilogram yağış düştüğü anımsatıldığı açıklamada, "Yağış sonrası Hacı Siyam Mahallesi Mine Sokak'ta meydana gelen altyapı sıkıntılarından sonra bölgede hem altyapı hem de tadilat çalışması yapılıyor. Sağanak yağış esnasında tıkanan rögar ve yağmur suyu hatlarının da temizliği yapılıyor. Yağış sonrası mağduriyet yaşayan esnaf ve vatandaşların da sorunlarıyla ilgilenip talepleri yerine getiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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