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Giresun'daki sağanak yağış

45 dakika önce

Giresun'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle köy yollarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Giresun'daki sağanak yağış, System.String[]

Giresun'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle köy yollarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın Tirebolu ilçesine bağlı Yalç köyünde yolun bir bölümünün çökmesine, bazı bölgelerde de menfezlerin tıkanması ve küçük çaplı heyelanlara yol açtığını belirtti.

Taşkın, söz konusu bölgelere ekipler ile iş makinelerinin sevk edildiğini aktararak, "Yalç köyü yolunda dere nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Şu anda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yine ekiplerimiz menfez tıkanmaları ile heyelan oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan sağanak nedeniyle Espiye- Soğukpınar, Keşap- Karabulduk karayolları ile Doğankent ilçesinde taş düşmeleri sonucu küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Karayollarına ait iş makinelerince heyelanlar temizlenirken, söz konusu bölgelerde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Tirebolu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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