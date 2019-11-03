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Giresun'daki sağanak yağış

7 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sağanak yağış nedeniyle kentte oluşan hasarların hızla giderildiğini bildirdi.

Giresun'daki sağanak yağış, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sağanak yağış nedeniyle kentte oluşan hasarların hızla giderildiğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte birkaç gün etkili olan yağışın bazı mahallelerde de dere taşkınları ile menfezlerin tıkanması sonucu su baskınlarına yol açtığını belirtti.

Yağmurun başladığı ilk andan itibaren ekiplerin seferber edildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, olumsuzlukların yaşanmaması için yoğun çaba harcandığını aktardı.

Şenlikoğlu, Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokak'taki derenin taştığını ve sağanak yağıştan en çok bu bölgenin etkilendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kabacakuz Sokak'tan geçen derenin menfezinin tıkanması, belediyemizin mevcut yağmursuyu hattının da tıkanmasına sebep oldu. Neticesinde su taşkını meydana geldi. Menfez içerisinde çamur, taş, kum, çakıl ve diğer yabancı atıkların birikmesi nedeniyle meydana gelen bu olumsuzluğun giderilmesi için DSİ ile görüşme yaptık. Mevcut menfezin ve derenin menfez içerisinde olmayan diğer bölümünün de ıslahının yapılmasının gerektiğini belirttik. Bölgenin ihtiyacını giderecek gerekli çalışmaların yapılacağının da sözünü aldık."

Şenlikoğlu, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde de bulunduğunu da ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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