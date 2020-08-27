Giresun'daki sel mağdurlarının mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da sel afetinin yaşandığı ilçe ve köylerde yaşayan mobil telefon abonelerinin ağustos ayı faturalarının bir ay erteleneceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, selden zarar gören vatandaşların iletişim hizmeti ücretlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Afetin meydana geldiği bölgedeki ilçe ve köylerdeki mobil telefon abonelerinin ağustos ayı faturalarının bir ay erteleneceğini ifade eden Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşların büyük sıkıntı yaşadıklarını, bölge halkına yardımcı olacak ve sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını belirtti.

Vatandaşın dertlerinin kendi dertleri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Tek yürek olup, bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız." ifadesini kullandı.

Türk Telekom ağustosta sabit telefon ve internet ücreti almayacak

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın, ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları, talepleri halinde, bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler."

Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucunda bölgedeki vatandaşların sabit hat ve geniş bant internet ücretlerine ilişkin de mutabakata varıldığını belirterek, "Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda bu operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerinden bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek." bilgisini paylaştı.