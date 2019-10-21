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Giresun'daki şiddetli yağış

14 dakika önce

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda kapanan grup ve köy yollarında çalışmalar sürüyor.

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda kapanan grup ve köy yollarında çalışmalar sürüyor.

Görele Kaymakamı ve Eynesil Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın Görele ve Eynesil ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Eynesil ilçesinde bir vatandaşın sele kapıldığını anımsatan Ermiş, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu vatandaşın cesedinin kısa sürede bulunduğunu aktardı.

Ermiş, heyelanlar nedeniyle bazı grup ve köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade ederek, buralarda iş makineleriyle çalışmalara sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Ermiş, bölgede yağışın halen devam ettiğini sözlerine ekledi.

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın ise ekiplerinin iş makineleriyle Görele ve Eynesil ilçesinde oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede iki grup yolu ile bazı köy yollarında heyelanların yaşandığını bildiren Taşkın, hasar tespit çalışmalarına da başlandığını kaydetti.

Giresun'daki şiddetli yağış

Eynesil, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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