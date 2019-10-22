Son Dakika Haberleri: Giresun'daki şiddetli yağış
Son Dakika Güncel Giresun'daki şiddetli yağış

Giresun'daki şiddetli yağış

1 saat önce

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların tamamı ulaşıma açıldı.

Giresun'daki şiddetli yağış, System.String[]

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların tamamı ulaşıma açıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ile Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, şiddetli yağış sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Taşkın ve toprak kayması sonucu 74 yaşındaki Hasan Zamba'nın hayatını kaybettiğini anımsatan Şahin, Zamba'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Şahin, Eynesil ve Görele ilçelerinde, toprak kaymaları sonucu kapanan yolların tamamının açıldığını belirterek, "Hasar tespit çalışmaları da muhtemelen yarın belli olur. Tabii bu yollarımızda taşkın ve heyelanların verdiği tahribat için de yeniden bir çalışma yapılacak. Şu an için trafik akışında sıkıntı yok." dedi.

Tatlı da şiddetli yağış sonucu can kaybı yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, "Yaşlı amca menfez kapalı diye açmaya gitmiş, su almış götürmüş. Öleni geri getiremiyorsunuz ama diğer şeyler yapılır. Devletimizden Allah razı olsun, güçlü bir devletimiz var, sıkıntı yok. İl Özel İdaresi de Eynesil Belediyesi ekipleri de orada. Şu an kapalı yer yok. Maddi hasar var, inşallah onun da çaresine bakılacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şahin, Eynesil, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor
Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Batı'nın yeni oyunu! YPG'li teröristler bilgisayar oyununda savaşçı olarak gösteriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'daki şiddetli yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]