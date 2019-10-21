Son Dakika Haberleri: Giresun'daki şiddetli yağış (3)
Son Dakika Güncel Giresun'daki şiddetli yağış (3)

Giresun'daki şiddetli yağış (3)

1 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.

Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

Giresun'daki şiddetli yağış (3)

Eynesil, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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