Giresun'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaşan Talat G. ve babası A.G ile H.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, üzerinde bulunan tabanca ile Talat G. ve babası A.G.'ye ateş etti.

Olayda, Talat G. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu A.G. ve o sırada caddede bulunan S.S, seken kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli H.S. ise gözaltına alındı.