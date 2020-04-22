Giresun'daki yurtlarda kalan vatandaşlardan karantina süreci için çiçek ve notlu teşekkür - Son Dakika

Kuveyt'ten gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilip 14 gün sonra evlerine dönen vatandaşlar karantina sürecinde emeği geçenlere not bırakarak ve çiçek göndererek teşekkür etti.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 512 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçaklarla 2-3 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

Karantinadakiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında Giresun'daki Gençlik ve Spor Bakanlığının Gülpembe Hatun Yurdu ve Esma Serhat Hatun Yurdu'nda 14 gün geçirip evlerine döndü.

Yurtta karantina sürecini tamamlayarak evine dönen Rahmi Demir, Gülpembe Hatun Yurdu'na "B Blok 807 ve 808 nolu odada kalan ben Rahmi Demir ve oğlum Özgür Demir, karantina sürecindeki emekleriniz için teşekkür ederiz." notunu yazarak çiçek gönderdi.

Süreç sonrası yurttan ayrılan Adil Göğüs ise "Emeği geçen herkese, başta hükumetimiz olmak üzere yürekten teşekkür ederim." notunu yazıp karantina süreci için teşekkür etti.

İsmini belirtmeyen bir vatandaş ise bıraktığı notta şu ifadeleri kullandı:

"Devlet makamına, sayın Bakanımız burada geçirdiğimiz günler hakkında söylenecek bir şey yok çünkü zor bir zamandan geçiyoruz. Evvela size ve devletimize bize bu güzel imkanlarda, bu güzel şartlarda, çok güzel ağırladığınız için çok teşekkür ederim ve saygılarımı sunarım. Bu kısmı devletimizin olan kısmı, Allah sizlerden razı olsun. Adaletli ve dik duruşunuz sizden sonraki siyasetçilere de örnek olur inşallah. Allah razı olsun."