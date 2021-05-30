Üye Girişi
Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı - Son Dakika

Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı

30.05.2021 00:58
Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı, System.String[]

Giresun'un Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Girsan Silah Sanayi, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimini pandemi döneminde de sürdürerek 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı.

Giresun'un Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Girsan Silah Sanayi, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimini pandemi döneminde de sürdürerek 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı. Yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiği tesiste seri üretime geçilen yerli silahların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra başta ABD olmak üzere 52 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Girsan Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül "Burada şu anda Yavuz 16 adıyla ve Girsan markasıyla yurtdışına üretiyoruz. Yavuz 16 bizim efsane markamızdır. Bunu yurt içi satışları için üretiyoruz. Şu anda burada yaklaşık 236 kişi çalışıyoruz. Üretimimizin büyük bölümü ihracat olarak gerçekleşiyor. Başta Amerika olmak üzere dünyada yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Genelde sivil piyasaya silah satışı yapıyoruz. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde ihalelere giriyoruz. O ülkelerin kolluk kuvvetlerine tabanca temin ediyoruz. İnşallah kısa zamanda piyade tüfeği üretimine başlayacağız. Savunma sanayisinde yurt dışında bazı firmalar var. Onlarla iş birliği yapıp onlara parça üretmek istiyoruz. Bu üretim havacılık alanında olabilir" dedi.

Silah fabrikasında incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise istihdamın yanı sıra, teknoloji ve ihracatı destekleyen yatırımla güven duyduklarını söyledi. Aydın "Burada uzun namlulu yivsiz av tüfeklerin yanı sıra değişik ebat ve çaplarda tabanca imalatı yapılabiliyor. En büyük müşterilerden bir tanesinin de ABD ve Güney Amerika olduğunu biliyoruz. Gerçekten önemli bir şey. Giresun'dan yola çıkan sanayi ve sanayi ürünlerinin dünyanın öbür ucuna kadar ulaştığının fotoğrafını görmek bizi gelecek adına umutlandıran, sanayi adına heyecanlandıran gelişmelerdir. Ben emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hem istihdamı destekleyen hem teknolojiyi destekleyen hem de ihracatı destekleyen bu tür adımların ülkemiz adına ülkemiz adına bir çıkış noktası olmasını diliyorum. Yaklaşık olarak 50 dönüm alan içerisinde teknopark alanımız var burada. Teknoparkların önemi hem Ar-Ge çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bir anlamda düşünce ve fikrin ön plana çıktığı ve atölyesinin kurulduğu, üretiminin yapıldığı bir alan olması bakımından önemlidir. Giresun Üniversitesi, Giresun 2. OSB ile birlikte yürütülen aynı zamanda bu yapının içerisinde sanayi ve ticaret odaları var. Onlarla birlikte yürütülen bu çalışma inanıyoruz ki bu tür yatırımların daha da büyümesine ve gelişmesine, teknolojik altyapı gerektiren yatırımların hızla büyümesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Öte yandan tesislerde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Kadir Aydın, Yavuz 16 silahıyla atış yaparak test etti. - GİRESUN

Amerika Birleşik Devletleri, Organize Sanayi Bölgesi, Giresun, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı         
00:36
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum         
00:28
Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi         
23:20
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem         
22:48
Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş         
20:27
Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu         
18:32
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı         
10:56
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 02:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'dan 52 ülkeye silah ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement