Giresun'dan geçen ay 201 milyon liralık ihracat yapıldı

Giresun'dan Şubat 2020'de 201 milyon lira tutarın ürün ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Gümrük Müdürlüğünün şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kentten geçen ay 201 milyon 333 bin 726 lira tutarında ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, iç fındık, fındık mamulleri, kuruyemiş, ayçiçeği küspesi, tekstil, mıcır, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, organik kırık mısır (kepeği alınmış), aşurelik buğday, akaryakıt gibi ürünlerin ihraç edildiği aktarıldı.

Açıklamada, geçen ay 43 milyon 506 bin 522 lira tutarında da ithalat yapıldığı, 157 bin 580 lira vergi tahsil edildiği de kaydedildi.