Giresun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.



Giresun'da 4 yıl aradan sonra yağan kar şehir merkezinde yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan kara rağmen sokakların doluluğu ise dikkat çekti.



Kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartan karın en fazla tadını ise çocuklar çıkardı. - GİRESUN