Giresun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Giresun'dan kartpostallık görüntüler

6 saat önce

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.

Giresun'dan kartpostallık görüntüler, System.String[]

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.


Giresun'da 4 yıl aradan sonra yağan kar şehir merkezinde yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan kara rağmen sokakların doluluğu ise dikkat çekti.


Kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartan karın en fazla tadını ise çocuklar çıkardı. - GİRESUN

Doğu Karadeniz, Türkiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 33 ilde okullar tatil edildi Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]