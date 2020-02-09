Giresun'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Giresun'dan kartpostallık görüntüler
6 saat önce
Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Karadeniz kıyısında da etkisini arttırarak sürdürüyor.
Giresun'da 4 yıl aradan sonra yağan kar şehir merkezinde yer yer 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan kara rağmen sokakların doluluğu ise dikkat çekti.
Kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartan karın en fazla tadını ise çocuklar çıkardı. - GİRESUN
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