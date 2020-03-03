Giresun'dan Mehmetçiğe 10 bin paket fındık gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'dan Mehmetçiğe 10 bin paket fındık gönderilecek - Son Dakika

Giresun'dan Mehmetçiğe 10 bin paket fındık gönderilecek

6 saat önce

Giresun'dan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek amacıyla 10 bin paket fındık gönderilecek.

Giresun'dan Mehmetçiğe 10 bin paket fındık gönderilecek, System.String[]

Giresun'dan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek amacıyla 10 bin paket fındık gönderilecek.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilmekte olan Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki görevli askerlere moral vermek amacıyla Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası işbirliğiyle her biri 40'ar gramlık 10 bin paket fındık sınır bölgesinde görev yapan askerlere gönderilecek.


"Devletimizin her zaman, tüm imkanlarımızla yanındayız" diyen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. İdlib'te gerçekleşen hain saldırıda hayatlarını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum, bizler köklü bir milletin fertleriyiz ve bizim imkanlarımız neyse devletindir,bu şiarla, Giresun Ticaret Borsası'yla yaptığımız iş birliği sonucu Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerimize bir nebze de olsun moral vermesi amacıyla fındık gönderme kararı aldık. 10 bin askerimize fındık göndererek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Allah Türk ordusunun yar ve yardımcısı olsun" dedi. - GİRESUN

Bahar Kalkanı Harekatı, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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