Giresun'dan Mehmetçik için bir ton fındık - Son Dakika
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Giresun'dan Mehmetçik için bir ton fındık

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan bir ton fındık, İdlib'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Giresun'dan Mehmetçik için bir ton fındık, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan bir ton fındık, İdlib'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Recep Yakar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ile Şoförler Odasının destekleriyle Mehmetçiklere gönderilmek üzere fındık kampanyası gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kampanya kapsamında bir ton fındık toplandığını aktaran Yakar, "Bu millet her zaman ordusunun ve Mehmetçiğin yanındadır. Allah her zaman onlarla olsun. Hazırladığımız fındık paketlerimizi yine dua ve selamlarımızla gönderiyoruz." dedi.

Törene, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin, Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın ve Bulancak Şoförler Odası Başkanı Mustafa Aydın katıldı.

Bulancak, Giresun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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