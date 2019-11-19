Son Dakika Haberleri: Giresun'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" gezisi
Son Dakika Güncel Giresun'dan Tunceli'ye 'Biz Anadoluyuz' gezisi - Son Dakika

Giresun'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" gezisi

6 saat önce

Giresun'den Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen öğrenciler kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Giresun'dan Tunceli'ye

Giresun'den Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen öğrenciler kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Giresun'dan Tunceli'ye öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci geldi. Öğrenciler tarihi, turistik ve inanç mekanlarının bulunduğu yerleri gezmenin yanı sıra devlet hastanesinde hasta ziyareti ile çeşitli sportif etkinliklere katıldı. Gezi kapsamında Vali Tuncay Sonel'i de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere Vali Sonel tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Öğrencileri Tunceli'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tuncay Sonel, " Sizlerin Giresun'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Giresunlulara Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Giresun illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır" dedi. - TUNCELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal
Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:04:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'dan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]