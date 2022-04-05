Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yardımlarını sürdürüyor

05.04.2022 12:36
Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yardımlarını sürdürüyor

Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cumhur Karahasan, 17 yıldır hayırseverlerin katkılarıyla yardıma muhtaç ailelere destek sağladıklarını söyledi.

Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cumhur Karahasan, 17 yıldır hayırseverlerin katkılarıyla yardıma muhtaç ailelere destek sağladıklarını söyledi.

Karahasan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar derneğin önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

68 yardıma muhtaç aile için ev yapımını sağladıklarını ifade eden Karahasan, "Yine ailelerimizin, eşya, gıda, giyecek ve burs başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin de katkılarıyla karşılıyoruz." dedi.

Bu ramazan da il genelinde belirledikleri ailelere gıda ve giyecek desteklerinde bulunacaklarını dile getiren Karahasan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel hizmete imza atacağız. Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karahasan, ramazan yardımlarının toplam tutarının 350 bin lira olacağını sözlerine ekledi.

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Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika


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