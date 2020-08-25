GİRESUN Dereli'de yaralar sarılamaya devam ediyor(Hafriyat kaldırılmasından drone...
GİRESUN Dereli'de yaralar sarılamaya devam ediyor(Hafriyat kaldırılmasından drone görüntüleri)
GİRESUN Dereli'de yaralar sarılamaya devam ediyor(Hafriyat kaldırılmasından drone görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 07:50
Kaynak: DHA
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