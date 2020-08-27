Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dereli'de 22 Ağustos'ta şiddetli yağış nedeniyle Akkaya Deresi'nin taşması sonucu kent merkezinde büyük hasar meydana gelmişti.
Selin neden olduğu hasar hızla giderilmeye çalışılırken, o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, ilçenin ana caddesinde akan sel suları ve sürüklenen eşyalar ile çevredekilerin yaşadıkları panik anları yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika