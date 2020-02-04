Giresun-Dereli kara yolunun standardının yükseltilmesi çalışmaları - Son Dakika
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Giresun-Dereli kara yolunun standardının yükseltilmesi çalışmaları

6 saat önce

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde kaynağın kullanıldığı Giresun-Dereli kara yolunun standardının yükseltilmesi çalışmalarının 2020 yılı içerisinde büyük oranda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Giresun-Dereli kara yolunun standardının yükseltilmesi çalışmaları, System.String[]

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde kaynağın kullanıldığı Giresun-Dereli kara yolunun standardının yükseltilmesi çalışmalarının 2020 yılı içerisinde büyük oranda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun-Dereli Şebinkarahisar kara yolunun, Doğu Karadeniz'in, İç ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine bağlantısını sağladığını belirtti.

Kara yolunun standardının yükseltilmesi için 2011 yılında çalışmalara başlandığını ifade eden Şenlikoğlu, 26 kilometrelik Giresun-Dereli kısmındaki çalışmalara hız verileceğini kaydetti.

Kamulaştırma sorunlarının da süratle çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Şenlikoğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü Giresun-Dereli kısmının önemine binaen ciddi bir takiple yoldaki çalışmalara hız verdi. Kamulaştırma sorunu olan bölgelerdeki çalışmalarda da sona gelindi. Bize en çok zorluk çıkartan kısım Dereli Ikrıkçı mevki olarak görülüyor. Buradaki altyapı sorunları çözülüyor." dedi.

Şenlikoğlu, 3-4 ay içerisinde altyapıları tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarına başlanacağını kaydederek, şunları aktardı:

"Bölgede çalışmaların fiziki olarak yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Üst yapıda ise kamulaştırma işlemi tamamlanmamış tünel, viyadük ve köprülerin tamamı hizmete açılacak. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde altyapıları bitirilen bölgelerde asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Bu yıl içerisinde yolumuzun büyük kısmı hizmete girmiş olacak."

Şenlikoğlu, kara yolundaki çalışmalarda desteklerinden dolayı eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başta olmak üzere AK Parti Giresun milletvekilleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şebinkarahisar, Doğu Karadeniz, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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