Giresun-Dereli karayolu yıl içerisinde tamamlanacak - Son Dakika

Giresun- Dereli karayolu yıl içerisinde tamamlanacak

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta yaşanan selde büyük zarar gören Giresun-Dereli Karayolu'ndaki kamulaştırma sorunun çözülmesinin ardından çalışmalar hız kazandı

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos'ta yaşanan selde büyük zarar gören Giresun-Dereli Karayolu'ndaki kamulaştırma sorunun çözülmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. Giresun'u Sivas'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan Giresun-Dereli Karayolu'nun önündeki tek engelin kamulaştırma sorunu olduğunu ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu sorunun da aşılmasının ardından 2021 yılı içerisinde bölünmüş yol ve tek yol kesimlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, "Giresun-Dereli Karayolu projesini en başından bu yana yakından takip etmekteyiz. Yapım sürecinde yaşanan gecikmelerden dolayı sürecin hızlandırılması için Cumhurbaşkanımıza da konuyu arz ettik ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla süreç hız kazanmıştır. Yine bu projenin yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi yolun geçeceği yerlerin kamulaştırılmasında yaşanan ihtilaflardır. Bu sorunun aşılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza "Acele Kamulaştırma Kararı" alınması önerisinde bulunduk ve bu öneri uygun bulunarak hayata geçirilmiştir. Şu anda kamulaştırmadan kaynaklı sorunlar bu şekilde aşılarak süreç hız kazanmıştır" dedi.

"6 tünelden 3'ü,13 köprüden 10'u tamamlandı"

Giresun-Dereli Karayolundaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Milletvekili Öztürk, "Proje uzunluğu 25,1 km olan yolumuzda yer alan 13 köprüden 10 tanesinin imalatları tamamlanmıştır. Projede yer alan 6 adet tünelin imalatları tamamlanmış olup, 3 tanesi trafiğe açılmıştır. Önümüzdeki hafta içinde de Duroğlu Tüneli trafiğe açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Yolumuzda bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda 11 km tek yol binder seviyesinde tamamlanmıştır. 2021 yılı içerisinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ederek, projemizin bölünmüş yol ve tek yol kesimlerinin tamamlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.