Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması - Son Dakika

Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması
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Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: AA
Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun- Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.
Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı.
Yol bir süre ulaşıma kapandı, çalışmanın ardından tekrar açıldı.
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