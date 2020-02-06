Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması - Son Dakika
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Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması

11 dakika önce

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun- Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.

Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı.

Yol bir süre ulaşıma kapandı, çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması

Duroğlu, Giresun, Dereli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: AA
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