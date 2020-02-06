Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2) - Son Dakika

ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİ

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düştüğü Giresun- Dereli karayolunda önlemler alındı. Tali yola düşen kaya parçaları, Özel İdare'ye bağlı ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde temizlenirken, risk taşıyan bazı kayalar da parçalanmaya başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tali yolun ulaşıma açılacağı bildirilirken, daha önce aynı yamaca önlem için konulan çelik ağın olası faciayı engellediği kaydedildi.