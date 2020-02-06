Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2) - Son Dakika

Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2)

6 saat önce

ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİHeyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düştüğü Giresun- Dereli karayolunda önlemler alındı.

Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2), System.String[]

ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİ

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düştüğü Giresun- Dereli karayolunda önlemler alındı. Tali yola düşen kaya parçaları, Özel İdare'ye bağlı ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde temizlenirken, risk taşıyan bazı kayalar da parçalanmaya başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tali yolun ulaşıma açılacağı bildirilirken, daha önce aynı yamaca önlem için konulan çelik ağın olası faciayı engellediği kaydedildi.


Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı
Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]