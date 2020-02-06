Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2) - Son Dakika

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Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2)
6 saat önce
ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİHeyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düştüğü Giresun- Dereli karayolunda önlemler alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİ
Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düştüğü Giresun- Dereli karayolunda önlemler alındı. Tali yola düşen kaya parçaları, Özel İdare'ye bağlı ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde temizlenirken, risk taşıyan bazı kayalar da parçalanmaya başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tali yolun ulaşıma açılacağı bildirilirken, daha önce aynı yamaca önlem için konulan çelik ağın olası faciayı engellediği kaydedildi.
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