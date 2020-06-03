Giresun doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Giresun'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı ve şehrin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğu bildirildi.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında düzenelenen turizm değerlendirme toplantısına Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Giresun'da turizm sezonunda ziyaretçilerin sağlıklı bir tatil geçirmeleri için yapılması gereken hususlar görüşüldü.



Toplantıda konuşma yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, tüm vatandaşların gönül rahatlığıyla Giresun'a gelebileceklerini belirterek "Giresun'a gelecek vatandaşlarımız hem güvenli bir tatil için hem de eşsiz doğa harikası yerleri görmelerini ve yeni deneyimler edinmeleri için Giresun'umuz bütün seyahat etmek isteyen ziyaretçilerimizi kucaklamaya hazırdır" dedi.



Vali Sarıfakıoğulları, normalleşme döneminde tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini hatırlatarak "Normalleşme döneminde maskelerimizi mutlaka takacağız ve sosyal mesafeye mutlaka riayet edeceğiz. Turizm tesislerimizin uymak durumunda olduğu hususlar gerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gerek İçişleri Bakanlığının ve Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgeleri ile bildirildi. Yaptığımız toplantı ile bu süreci en sağlıklı ve en etkin şekilde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, öncelikle turizm altyapısını tamamlayıp Giresun'u kültürel kimliğiyle ön plana çıkarabilmeyi hedeflediğini belirterek "Turizm önce altyapıdan ibarettir. Şehrimize gelen insanların öncelikle yaşanabilir bir şehir görmeleri gerekiyor. Şehrin doğu tarafından gelen insanlar bir çöp dağıyla karşılaşıyordu. Bu 35 yıllık çöp dağını kaldırmaya başladık. Karadenizin en uzun sahiline sahip olan Giresun sahilini 17 km'lik yürüyüş alanıyla aydınlatıyoruz. İnşallah 1 hafta içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Giresun Kalesinde de 1 ay içerisinde yaptığımız aydınlatma çalışmalarını tamamlayıp, Kalenin doğu ve batı yakasına ışıklı Giresun tabelası yerleştireceğiz. Giresun, doğasıyla, tabiatıyla, tarihi yapılarıyla ve kültürel özellikleriyle kültürel kimliği olan bir şehirdir. Hedefimiz bu turizm altyapısını tamamlayıp Giresun'u kültürel kimliğiyle ön plana çıkarabilmektir" ifadelerini kullandı.



Turistlerin rahat bir şekilde Giresun'u ziyaret edebilecekleri belirten Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise "Devletimiz korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak çeşitli meslek gruplarının faaliyetlerini durdurmuştu. Artık 1 Hazirandan itibaren faaliyetler başladı. Allah'ın izniyle bizler Giresunlu işletmeler olarak hazırız. Tabi turizm anlamında otellerimiz, restoranlarımız ve kafelerimizle birlikte istişare içerisinde çalışıyoruz. Sağlık konusunda ne yapılması gerekiyorsa tedbirler alınıyor. Giresun turizm sektörü turizm açısından yerli ve yabancı turistlere talip ve ziyaretçilerimiz çoh rahat ve emin bir şekilde seyahatlerini yapabilirler" açıklamasını yaptı. - GİRESUN