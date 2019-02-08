Son Dakika Haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kan Bağışı Kampanyası

Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kan Bağışı Kampanyası

25 dakika önce

Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Giresun Emniyet Müdürlüğünde, Kızılay Giresun Şubesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen kampanyaya müdürlükte görevli personel katıldı.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, burada yaptığı açıklamada, bilinçlendirmeyi artırmak ve insanlara örnek olmak amacıyla Türk Kızılayına destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Aktaş, insanların hayatlarını kurtarma düşüncesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Türk Kızılayının yürütmüş olduğu en önemli hizmetlerden birisi olan kan bağışı konusundaki meslektaşlarımı böyle sosyal ve toplumsal hassasiyetle ilgili bir kampanyaya verdikleri destekten dolayı kutluyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı tarafından ülke çapında yürütülen kan bağışı kampanyalarına katılmaya davet ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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