Son Dakika Haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden 'Dolandırıcılık' Uyarısı

Giresun Emniyet Müdürlüğünden 'Dolandırıcılık' Uyarısı

35 dakika önce

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden 'Dolandırıcılık' Uyarısı, System.String[]
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa
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