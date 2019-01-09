Giresun Emniyet Müdürlüğünden 'Dolandırıcılık' Uyarısı
35 dakika önce
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' uyarısında bulundu.
Giresun
İl Emniyet Müdürlüğü
resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak 'nitelikli dolandırıcılık' uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis
İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" denildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:32 Kaynak: İHA
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