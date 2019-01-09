Son Dakika Haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden Saadet Zinciri Açıklaması

Giresun Emniyet Müdürlüğünden Saadet Zinciri Açıklaması

2 saat önce

Giresun Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, saadet zinciri oluşturarak yüksek meblağda para vaat edenlere itibar edilmemesi ve bunlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden Saadet Zinciri Açıklaması, System.String[]
Giresun Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, saadet zinciri oluşturarak yüksek meblağda para vaat edenlere itibar edilmemesi ve bunlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyaya, "Tanker Bank" adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberinin yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ile şahıslara itibar etmemesi istenerek, "Bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal '155 Polis İmdat' hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel
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