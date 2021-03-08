Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı

08.03.2021 15:51
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı, System.String[]

Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla narkotik ekipleri, kadınlara karanfil hediye ederek uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

Giresun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla narkotik ekipleri, kadınlara karanfil hediye ederek uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye ederek çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak amacıyla hazırlanan UYUMA projesi ile kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi eylemlerin önüne geçmek amacıyla oluşturulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil sürpriziyle karşılaşan kadınlar, narkotik ekiplerine teşekkür ederek yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Giresun'da görev yapan bayan personellerle bir araya geldi. Aktaş, "Türk toplumunun yapı taşı ailedir. Ailenin hamurunu karan, mayasını veren ise çok kıymetli hanımefendilerdir, eşlerimizdir. Eş olarak kocasına, anne olarak çocuklarına karşı sorumluluklar taşıyan hanımefendilerin, aynı zamanda polis olarak ta kutsal bir meslek mensubu olmanın gururunu/onurunu yaşayan yükü ağır ama sevgi ve şefkati sonsuz değerli bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, eşleriyle, anne ve babalarıyla, çocuklarıyla sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum, hoşça kalın, mutlu kalın, her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı

Kadınlar Günü, Giresun, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika


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