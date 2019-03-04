Son Dakika Haberleri: Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'tan Seçim Kurulları'na Ziyaret

Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'tan Seçim Kurulları'na Ziyaret

1 saat önce

31 Mart seçimleri önceci ve sonrasına ilişkin alınacak tedbirler ile ilgili Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Göksel Sert ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdi Özmen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'tan Seçim Kurulları'na Ziyaret, System.String[]
31 Mart seçimleri önceci ve sonrasına ilişkin alınacak tedbirler ile ilgili Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Göksel Sert ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdi Özmen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Yapılan ziyaretlere ilişkin Aktaş, seçim güvenliği ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının uygulanması noktasında yapılan çalışmalarının konuşulduğunu söyledi.

Sıkı koordinasyon ile seçimlerin selametle geçmesini hedeflediklerini belirten Fahri Aktaş, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan, alınacak tedbirler ile YSK kararlarının uygulanmasına yönelik değerlendirmeler ve fikir alışverişinde bulunduk. Sıkı irtibat ve koordinasyonun seçimin selametle geçmesi noktasında önem arz ediyor. İnşallah vatandaşımız rahat bir ortamda asayiş yönünden sıkıntısız bir şekilde oy kullanmak haklarını gerçekleştirecekler" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

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