Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'tan Seçim Kurulları'na Ziyaret
1 saat önce
31 Mart seçimleri önceci ve sonrasına ilişkin alınacak tedbirler ile ilgili Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Göksel Sert ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdi Özmen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.
31 Mart seçimleri önceci ve sonrasına ilişkin alınacak tedbirler ile ilgili Giresun
İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Göksel Sert ve Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdi Özmen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.
Yapılan ziyaretlere ilişkin Aktaş, seçim güvenliği ve Yüksek Seçim Kurulu
kararlarının uygulanması noktasında yapılan çalışmalarının konuşulduğunu söyledi.
Sıkı koordinasyon ile seçimlerin selametle geçmesini hedeflediklerini belirten Fahri Aktaş, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan, alınacak tedbirler ile YSK kararlarının uygulanmasına yönelik değerlendirmeler ve fikir alışverişinde bulunduk. Sıkı irtibat ve koordinasyonun seçimin selametle geçmesi noktasında önem arz ediyor. İnşallah vatandaşımız rahat bir ortamda asayiş yönünden sıkıntısız bir şekilde oy kullanmak haklarını gerçekleştirecekler" dedi. - GİRESUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız
Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı
Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi