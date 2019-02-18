Giresun Emniyeti Torbacılara Göz Açtırmıyor
1 saat önce
Giresun Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Giresun
Emniyeti'nin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçtan bagaj kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Giresun'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde şüpheli bir araç takibe alınarak durduruldu. Durdurulan araçta yapılan detaylı inceleme sonrası aracın bagaj kısmına döşeme içerisine gizlenmiş 1 kilo 319 gram esrar maddesi ve 94 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.E isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:59 Kaynak: İHA
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