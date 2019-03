Giresun Evinde 3-1'le Güldü

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor , sahasında Boluspor 'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, bu galibiyetle 12 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu.MAÇTAN DAKİKALAR6 dakikada Giresunspor'da Muhammed Reis'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu İshak eliyle çıkardı ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aynı zamanda bu pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. 7. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Dauda'nın şutunu kaleci Gökhan çıkarttı. 29. dakikada Volkan Okumak rakibinin müdahalesiyle ceza sahası çizgisinin üzerinde yerde kaldı. Serbest vuruş için topun başına geçen Muhammed Reis sert bir vuruşla meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0 56 dakikada sağ kanattan Dauda ile başlayan atakta Volkan topu uygun durumdaki Muhammed ile buluşturdu. Bu oyuncunun uzak mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 77. dakikada kontra atakla hücuma çıkan Boluspor'da Özgür Can Özcan , farkı 1'e indiren golü attı. 2-1 87. dakikada Giresunsor atağında Adama Ba ceza sahası içinde yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı verdi. 88. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Muhammet Reis kendisinin ve takımın 3. golünü atmayı başardı. 3-1KÜNYEStat: Giresun Atatürk Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Bersan Duran xx Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Dauda xx (Ba Adama dk. 59 xx), Muhammet Reis xxxx (Mehmet dk. 90 ?), Tevfik xx, Volkan xx ( Emre Nefiz dk. 71 x), Renan xx, Çağlar xx, Berkan xx, Husamettin xx Yedekler: Anıl, Bahadır, Alperen, Skrbıc Teknik Direktör: Kemal Kılıç Boluspor: Gökhan xx, Billal Sebaihi xx (Vukadın dk. 63 x), Akabuze xx, Ufuk xx, Dımov xx, Mustafa Batuhan xx (Özgür Can dk. 63 xx), Burak xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Mustafa xx (Mutlu dk. 90 ?) Yedekler: Gökhan Köstereli, Erkan, Burak Bekaroğlu , Abdurrahman Teknik Direktör: Orhan Kaynak Goller: (dk. 29, 55, 88) Muhammet Reis (Giresunspor), Özgür Can Özcan (dk. 77) (Boluspor) Kırmızı kart: İshak (dk. 6) (Boluspor) Sarı kartlar: Hüsammettin, Dauda (Giresunspor) Ümit, Billal Sibaihi (Boluspor)(Resul Yanbul/İHA)