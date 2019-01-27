Giresun Evinde Mağlup

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Konuk ekip Osmanlıspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada Tanase yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi, üst köşeye giden topu Karcemarskas son anda kornere yumrukladı. 43. dakikada Volkan Okumak'ın pasına Tanase vuruş yaptı. Top Karcemarskas'ın bakışları arasında yandan auta gitti. 58. dakikada Giresunspor'da ikinci sarı kartı gören Berkan Yıldırım kırmzı kartla oyun dışı kaldı. 76. dakikada Sinan sağ önde Ayuk ile duvar pası yaptıktan sonra içeriye girdi. Sinan'ın plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 77. dakikada sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında arka direkte topla buluşan Ayuk fileleri havalandırdı. 0-2



KÜNYE



Stat: Giresun Atatürk Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Bahtiyar Birinci x, Cem Özbay x Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xxx, Landel xx, Volkan xx (Savaş dk. 65 x) Alperen xx, Renan xx (Kağan Miray dk. 27 x), Tanase xx (Bahadır dk. 46 x), Mehmet xx, Ba Adama xx, Berkan xx, Hüsamettin xx Yedekler: Anıl, Abiola Dauda, Muhammet, Yasin Teknik Direktör: Ümit Özat Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner xx, Sinan xx, Erıc Ayuk xxx, Burhan xx (Todorovic dk. 75 x ), Hasan xx, Muhammed Bayır xx, Mertcan xx (Magaye dk. 57 x), Numan xx, Lumanza xx (Galip dk. 84 ?), Anıl xx Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Ndiaye, Mehmet Yiğit Teknik Direktör: Osman Özköylü Goller: Sinan (dk. 76), Ayuk (dk. 77) (Osmanlıspor) Kırmızı kart: Berkan Yıldırım (dk. 58) (Giresunspor) Sarı kartlar: Alperen (Giresunspor), Hasan, Lumanza (Osmanlıspor)



(Resul Yanbul/İHA)

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