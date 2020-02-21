Giresun Fındık Ezmesi tescillendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun Fındık Ezmesi tescillendi - Son Dakika Ekonomi

Giresun Fındık Ezmesi tescillendi

6 saat önce

Fiskobirlik, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ticaret Borsası işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda 'Giresun Fındık Ezmesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiği açıklandı.

Giresun Fındık Ezmesi tescillendi, System.String[]

Fiskobirlik, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ticaret Borsası işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda 'Giresun Fındık Ezmesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiği açıklandı.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan 'Giresun Fındık Ezmesi' adlı coğrafi işaret başvurusunun 'Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanarak tescillendiğini söyledi. Geleneksel ve yöresel ürünlerin coğrafi işaret alarak ekonomik değere dönüştürülmesinin Giresun'un kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade eden Öztürk, "Fiskobirlik, Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen çalışmalar ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 'Giresun Fındık Ezmesi' coğrafi işaret alarak tescillenmiştir. Bu ürünümüz Giresun'un tescilli bir markası ve değeri olarak kayıtlara geçti. Giresun fındığının uluslararası tanıtımı ve gelişimine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak piyasaya sürülen coğrafi işaretli Giresun fındık ezmesinin gerek kalitesinin korunması açısından, gerekse son yıllarda keşfedilmeye başlanılmasından dolayı fındık üreticilerimize avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Giresun fındık ezmesine coğrafi işaret alınmasına katkı yapan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Şehrimize ve fındık üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - GİRESUN

Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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