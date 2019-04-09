Son Dakika Haberleri: Giresun Gençlik Merkezi Ekibi Bölge Birincisi Oldu

Giresun Gençlik Merkezi Ekibi Bölge Birincisi Oldu

22 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finalinde, özgün müzik kategorisinde birinciliği Giresun Gençlik Merkezi ekibi elde etti.

Giresun Gençlik Merkezi Ekibi Bölge Birincisi Oldu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finalinde, özgün müzik kategorisinde birinciliği Giresun Gençlik Merkezi ekibi elde etti.

Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da dün yapılan final yarışmasında Giresun'u "Atakan ve Atlar" grubunun özgün müzik dalında temsil ettiği belirtildi.

Grubun, özgün müzik kategorisinde birincilik elde ettiği ve Ankara'da düzenlenecek Türkiye finaline katılacağı aktarılan açıklamada, bölge finalinde 24-29 yaş kadınlar kategorisinde ise Esra Çamkerten'in ikinci olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA

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