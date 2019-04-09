Giresun Gençlik Merkezi Ekibi Bölge Birincisi Oldu
22 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finalinde, özgün müzik kategorisinde birinciliği Giresun Gençlik Merkezi ekibi elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları Karadeniz
Bölge Finalinde, özgün müzik kategorisinde birinciliği Giresun
Gençlik Merkezi ekibi elde etti.
Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun
'da dün yapılan final yarışmasında Giresun'u "Atakan ve Atlar" grubunun özgün müzik dalında temsil ettiği belirtildi.
Grubun, özgün müzik kategorisinde birincilik elde ettiği ve Ankara
'da düzenlenecek Türkiye
finaline katılacağı aktarılan açıklamada, bölge finalinde 24-29 yaş kadınlar kategorisinde ise Esra Çamkerten'in ikinci olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA
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