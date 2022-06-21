GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU

21.06.2022 01:59
GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU

GİRESUN'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu.

GİRESUN'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

- Giresun

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Kaynak: DHA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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