Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan - Son Dakika

Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan

7 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.


Giresun- Gümüşhane karayolunun Tirebolu ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin yumuşamasıyla dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle iki şeritli yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun tek şeridi çalışmaların ardından jandarma trafik ekiplerinin kontrolünde ulaşıma açıldı. Temizlik çalışmaları süren karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi. - GİRESUN

Gümüşhane, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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