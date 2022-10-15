Giresun gündem haberleri... Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun gündem haberleri... Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı

15.10.2022 16:38
Giresun gündem haberleri... Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı

Edinilen Giresun haberine göre Giresun Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 229 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Giresun Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 229 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

19 Eylül Spor Salonu'nda organize eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Erhan Mete'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

Vali Enver Ünlü, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Hafızlık kültürünün Giresun'da çok güçlü bir şekilde yaşatıldığını belirten Ünlü, "Çok önemli alimleri, insanları, tasavvuf büyüklerini çıkarmış bir şehrin evlatlarıyız. Bu manada hafızlık kursuna gönderme geleneğini de çok güçlü şekilde hep birlikte müşahede ediyoruz. Bugün burada, 229 hafız yetiştirmenin mutluğu içerisindeyiz. Hafızlarımızı, hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ise hafızlığın herkese nasip olmayacağını vurgulayarak, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini aktardı.

En hayırlı merasimin Kur'an için yapılan merasim olduğunun altını çizen Kondi, şunları kaydetti:

"En hayırlı meclis, içinde Kur'an'ın konuşulduğu, okutulduğu meclistir. En hayırlı mekan, Kur'an'ın okutulduğu mekandır. En hayırlı sadaka, Kur'an-ı Kerim hizmetine yapılan sadakalardır. O sebeple, şu anda burada en hayırlı insanlar topluluğuyla beraber olduğumuzun, adeta meleklerin kanatları altında olduğumuzun idraki içerisinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin dört bir köşesinde Kur'an'ın sesi, nefesi yankılanıyor. Yavrularımızla ne kadar şükretse azdır."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kendisinin de bir hafız olduğunu ifade ederek, "Hafızlığın kıymeti, değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Giresun'da 229 hafızın yetişmesine destek olan ailelerine ve Giresun halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyelerince icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe müftüleri, din görevlileri ile hafızların aileleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 4 yılda 142 bin 152 dosyayı karara bağladı Son dakika haberi... Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 4 yılda 142 bin 152 dosyayı karara bağladı
Kaynak: AA

Erhan Mete, Giresun, Bartın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun gündem haberleri... Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Okan Buruk'tan yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 19:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun gündem haberleri... Giresun'da eğitimlerini tamamlayan 229 hafız icazet aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement