Giresun haberi | Ali Öztunç'tan Giresun Valisi'ne: "Harşit Çayı'nı Kirleten Firmaya 4 Ay Süre Vermiştiniz Ama Kirlilik Devam Ediyor. Tesisi Kapatacak Mısınız"

CHP'nin çevre ve doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyündeki Harşit Çayı'nın bir firmanın maden arama çalışmaları nedeniyle kirlendiğini söyledi. Öztunç, Giresun Valisi Enver Ünlü'ye, "Temmuzda, atıklarını dereye bıraktığı için para cezası kesip 4 ay süre vermiştiniz ama kirlilik devam ediyor. Tesisi kapatacak mısınız" diye sordu.

Doğankent'te bağlı Çatalağaç köyünde maden arama çalışmaları yürüten bir firma, iddiaya göre Harşit Çayı'nı kirletti. Soner Aydın isimli bir yurttaş, Harşit Çayı'nın kenarında çektiği videoda, "Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünden çekiyorum bu videoyu. 11 Ekim 2022, günlerden salı. Alagöz Madencilik'in yaklaşık bir yıldan beri köyümüzde maden arama çalışmalarından dolayı derelerimiz çamur akmakta. Henüz maden faaliyeti başlamadı ama başlamadığı halde derelerimiz bir yıldır böyle çamur akmakta" dedi.

Aydın, şikayetler ve basında çıkan haberlerden sonra Giresun Valiliği'nin şirkete süre verdiğini belirterek, "4 ay gibi bir süre verildi; derelerin ıslahı, çamurun giderilmesi, çevre düzeninin sağlanması ile ilgili. Şu anda maden şirketine kuş uçuşu 2 kilometre uzaklıktayım. Buradan başlıyor bu çamur yatağı, Harşit Çayı'na kadar, oradan da Tirebolu'ya kadar devam ediyor. Normalde valiliğin maden şirketine tanımış olduğu süre 5 Ekim'de bitti. Bugün 11 Ekim. 4 ay gibi makul süre de bitti. Merak ediyoruz, acaba yetkililer bundan sonra bu güzelim doğayı korumak için hangi adımı atacak" diye konuştu.

"TEMMUZDA, ATIKLARINI DEREYE BIRAKTIĞI İÇİN PARA CEZASI KESİP 4 AY SÜRE VERMİŞTİNİZ AMA KİRLİLİK DEVAM EDİYOR. TESİSİ KAPATACAK MISINIZ"

Ali Öztunç, sosyal medya hesabında Soner Aydın'ın çektiği videoyu paylaştı ve "Sayın Vali Enver Ünlü, Harşit Çayı'ndaki bu kirlilik, Doğankent Çatalağaç köyündeki firmanın maden tesisinden kaynaklı. Sahibini tanıyor musunuz? Temmuzda, atıklarını dereye bıraktığı için para cezası kesip 4 ay süre vermiştiniz ama kirlilik devam ediyor. Tesisi kapatacak mısınız" diye sordu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Alagöz Madencilik'in yetkilileri ise konuya ilişkin daha önce açıklama yaptıklarını söylemekle yetindi.