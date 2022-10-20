Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
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Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi

20.10.2022 17:32
Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi

Giresun haberler: Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Şenlikoğlu, Kale sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, vaat ettiği tüm projeleri şehre kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehre kazandırdıkları projelerin bugünkü değerinin bir milyarın üzerinde olduğuna vurgu yapan Şenlikoğlu,"Güzel şehrimiz Giresun'umuzda kıymetli vatandaşlarımızın hizmetkarı olduk, gururluyuz ve oldukça mutluyuz. Halkımıza hesap vermeyi borç olarak bilmiş oluyoruz." dedi.

Şenlikoğlu, Giresun halkına verdikleri sözlerin büyük bölümünü yerine getirdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz şehrimizde Belediye Başkanlığına aday olduğumuzda vatandaşımıza bu projeleri yapacağımızı vadettik ve onların takdiri ile bugün karşınızda bu güzel Giresun'un belediye başkanı olarak bulunuyorum. Bizleri bu göreve layık gören vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin büyük bölümünü geride bıraktığımız 3,5 yılda hizmete sunduk. Vadettiğimiz ve kalan projelerimizin hepsini Ankara ile de yakın ilişki kurarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile ilerliyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
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