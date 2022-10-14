Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi

14.10.2022 17:00
Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi

Giresun haberleri... Giresun'da düzenlenen operasyonda 22,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Giresun'da düzenlenen operasyonda 22,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve sahte içki yapımı ile satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde 3 adreste arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve bir tüfek, 137 tabanca fişeği, 91 av tüfeği fişeği, 22,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 40 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 121 tatlandırıcı aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da iş yerinden telefon çalan şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da iş yerinden telefon çalan şüpheli yakalandı Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi Son dakika haberi! Polis uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement