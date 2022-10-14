Aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve bir tüfek, 137 tabanca fişeği, 91 av tüfeği fişeği, 22,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 40 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 121 tatlandırıcı aroma ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve sahte içki yapımı ile satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde 3 adreste arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun haberi... Giresun'da 22,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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