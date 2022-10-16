Giresun haberleri... Giresun'da "3. Kitap Fuarı" 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Giresun haberleri... Giresun'da "3. Kitap Fuarı" 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

16.10.2022 18:08
Giresun haberleri... Giresun'da "3. Kitap Fuarı" 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Giresun gündem haberi... Giresun Belediyesi'nce bu yıl 3. kez düzenlenecek kitap fuarının 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Giresun Belediyesi'nce bu yıl 3. kez düzenlenecek kitap fuarının 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda edebiyat ve düşünce dünyasında yer alan birbirinden seçkin yazarlar ve yayınevlerinin Giresunlu kitapseverlerle buluşacağını belirtti.

Şenlikoğlu, fuara tüm kitapseverleri davet ederek, "İnsanlar okumayla bilgi sahibi olmayla kendilerini gerçekleştiriyorlar. Kendilerini zenginleştiriyorlar. Kitap fuarı yapıldığı günden bu yana çok güzel, olumlu dönüşlere şahit olduk. Her zaman kitap fuarına gelenler de memnun bir şekilde Giresun'umuzdan ayrıldılar. Belediye olarak kitap fuarımızın üçüncüsünü düzenleyecek olmanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen fuarı 56 bini aşkın kitap severin ziyaret ettiğine vurgu yapan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Fuarımızda her gün farklı yazarlarımız imza ve söyleşi düzenleyecek. Burada sadece kitap değil yazarlarımızın da imza günü var. Geçtiğimiz yılki fuarımızı 56 bini aşkın kitapsever ziyaret etmişti. Bu da şehrimizin kitaba ve okumaya vermiş olduğu değeri ve önemi ortaya koyuyor. Bu kez de aynı yoğunluğun oluşmasını bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun haberleri... Giresun'da '3. Kitap Fuarı' 22-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika

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