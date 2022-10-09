Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş'nin (27), yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Espiye ilçesine bağlı Karaovacık Yaylası'nda bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun haberleri | Giresun'da hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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